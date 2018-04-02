Ещё
Кулинарное противостояние: в Крыму выявили лучших армейских поваров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кулинарное противостояние: в Крыму выявили лучших армейских поваров 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Победу одержали повара Черноморского флота. Теперь им предстоит побороться за место в финале гастрономического раунда Армейских игр.
В крымском Бахчисарае прошел кулинарный поединок, в ходе которого определились лучшие армейские повара из различных родов войск. Для чистоты соревнований все участники готовили из одинакового набора продуктов.
Плац военной части, который обычно используется для маршей и тренировок, на этот раз целиком отдан под кухни. Армейские повара готовят в полевых условиях, и даже во время кулинарных занятий остаются начеку.
Особое место на конкурсе занимает огромная передвижная кухня. Она выглядит как обычный военный КамАЗ, но по сути является мобильным гастрономическим инструментов, который способен на ходу приготовить обед для двухсот человек личного состава.
На этот раз победу в соревнованиях одержали представители Черноморского флота. Они оставили позади морпехов, военных инженеров и летчиков. Теперь кокам предстоит побороться за место в финале гастрономического раунда Армейских игр.
ТК «Звезда»: последние новости
Не имеющий аналогов в мире: кадры испытаний новой российской противоракеты Приамурском объединении ВВО проведено комплексное учение по противодействию терроризму Конференцию по безопасности в Москве посетят 30 министров обороны - Шойгу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому68
Тест: Знаете армейский жаргон?55
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России477
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП10
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»355
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:52
Стриженова призналась в любви к Джигарханяну
Шоу-бизнес
04:15
С Максаковой требуют 45 миллионов рублей
Шоу-бизнес
01:34
Странно «уставшая» врач смутила соцсети
Происшествия Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:36
Гробы показались после провала грунта в Туле
Происшествия Общество
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение