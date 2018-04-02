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Количество призываемых граждан в ЗВО этой весной сокращено на 10 процентов
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Количество призываемых граждан в ЗВО этой весной сокращено на 10 процентов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Первые отправки молодого пополнения в войска состоятся в середине апреля и продлятся до середины июля текущего года.
Около 44 тысяч граждан будут направлены на военную службу военными комиссариатами Западного военного округа текущей весной, что на 10 процентов меньше аналогичных показателей весеннего призыва прошлого года.
Большинство молодых солдат отправятся служить в воинские части, дислоцированные в пределах ЗВО, а также в другие военные округа, флота, различные виды, рода войск. Первые отправки молодого пополнения в войска состоятся в середине апреля и продлятся до середины июля текущего года.
В 26 субъектах Российской Федерации к работе приступили 1015 призывных комиссий, в деятельности которых примут активное участие родители призывников и представители общественных организаций, почти 600 из них, включены в состав призывных комиссий на постоянной основе.
Все мероприятия весенней призывной компании будут максимально открыты для постоянного общественного контроля. Родители сопроводят команды призывников к местам службы, ход призыва будет освещаться в средствах массовой информации.
Также в ЗВО продолжает функционировать горячая линия по вопросам призыва — 8 (812) 494-26-00; 8 (812) 494-26-06. Обратившись по этим номерам, желающие могут получить от должностных лиц исчерпывающие ответы на любые вопросы, касающиеся прохождения военной службы, а в случае необходимости в оперативном порядке будут приняты меры по решению возникших проблем.
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