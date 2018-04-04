Более 600 граждан отобрано военкоматами ЗВО для службы в Президентском и Преображенском полках

Для службы в элитных подразделениях призывники проходят тщательный отбор, включающий высокие требования к репутации и физическим данным, таким как рост, здоровье и спортивная подготовка.

Военные комиссариаты 26 субъектов РФ , где дислоцируются воинские части Западного военного округа, отобрали 660 юношей для прохождения военной службы в Президентском и Преображенском полках в Москве . В апреле все они будут торжественно отправлены в воинские части.

Для службы в элитных подразделениях призывники проходят тщательный отбор, включающий высокие требования к физическим данным, таким как рост от 175 см, отсутствие татуировок, нормальное соотношение роста и массы тела, отличное здоровье и спортивная подготовка, восприятие шепота на расстоянии не менее 6 м. Одно из главных условий — безупречная репутация.

Военнослужащие Президентского полка и отдельного комендантского Преображенского полка обеспечивают проведение мероприятий с участием первых лиц государства, встречи иностранных делегаций, выполнение воинских ритуалов, включая участие в Параде Победы на Красной площади.