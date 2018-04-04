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Более 600 граждан отобрано военкоматами ЗВО для службы в Президентском и Преображенском полках
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Более 600 граждан отобрано военкоматами ЗВО для службы в Президентском и Преображенском полках 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для службы в элитных подразделениях призывники проходят тщательный отбор, включающий высокие требования к репутации и физическим данным, таким как рост, здоровье и спортивная подготовка.
Военные комиссариаты 26 субъектов РФ, где дислоцируются воинские части Западного военного округа, отобрали 660 юношей для прохождения военной службы в Президентском и Преображенском полках в Москве. В апреле все они будут торжественно отправлены в воинские части.
Для службы в элитных подразделениях призывники проходят тщательный отбор, включающий высокие требования к физическим данным, таким как рост от 175 см, отсутствие татуировок, нормальное соотношение роста и массы тела, отличное здоровье и спортивная подготовка, восприятие шепота на расстоянии не менее 6 м. Одно из главных условий — безупречная репутация.
Военнослужащие Президентского полка и отдельного комендантского Преображенского полка обеспечивают проведение мероприятий с участием первых лиц государства, встречи иностранных делегаций, выполнение воинских ритуалов, включая участие в Параде Победы на Красной площади.
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