В штабе ВВО открыта горячая линия по вопросам призыва

Напомним с 1 апреля стартовала весенняя 2018 года призывная кампания, военными комиссариатами Восточного военного округа планируется призвать более 9,5 тысяч граждан, проживающих на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока.

В штабе Восточного военного округа для разъяснения вопросов призыва граждан на военную службу, не решенных в ходе работы призывных комиссий организована работа телефона «горячей линии по призыву».

Позвонить можно по телефону 8— (4212)-39-72-30, время работы с 11:00 до 13:00 (время хабаровское).

Напомним с 1 апреля стартовала весенняя 2018 года призывная кампания, военными комиссариатами Восточного военного округа планируется призвать более 9,5 тысяч граждан, проживающих на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока.