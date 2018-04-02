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Около 8 тыс. жителей Восточной Сибири и Дальнего Востока пополнят войска ВВО в ходе весенней призывной кампании
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Около 8 тыс. жителей Восточной Сибири и Дальнего Востока пополнят войска ВВО в ходе весенней призывной кампании 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Первые отправки призывников на территории субъектов Российской Федерации, расположенных в зоне ответственности Восточного военного округа, спланированы уже в начале второй половины текущего месяца.
На территории субъектов Российской Федерации, расположенных в зоне ответственности Восточного военного округа, стартовала весенняя 2018 года призывная кампания.
В ходе текущего призыва военными комиссариатами округа запланировано призвать более 9,5 тыс. новобранцев, из них около 8 тыс. будут проходить службу в соединениях и воинских частях ВВО.
Так, наибольшее количество граждан планируется призвать: из Приморского края — более 1,8 тыс. человек, из Забайкальского края — более 1,5 тыс., более 1,3 тыс. жителей Хабаровского края, более 1,3 тыс. молодых людей из Республики Саха (Якутия) , из Республики Бурятия — около 1,2 тыс.
В отдельных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях призыв на военную службу осуществляется один раз в год с 1 мая по 15 июля.
На территории Восточного военного округа это коснется жителей 24 районов в пяти субъектах Российской Федерации, в частности в Республике Саха (Якутия), Камчатском, Хабаровском, Забайкальском краях и Чукотском автономном округе.
Для организации призыва на территории Восточного военного округа функционируют 11 призывных комиссий субъектов Российской Федерации, 243 призывные комиссии муниципальных образований.
Первые отправки призывников спланированы уже в начале второй половины текущего месяца.
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