Около 8 тыс. жителей Восточной Сибири и Дальнего Востока пополнят войска ВВО в ходе весенней призывной кампании

Первые отправки призывников на территории субъектов Российской Федерации , расположенных в зоне ответственности Восточного военного округа, спланированы уже в начале второй половины текущего месяца.

На территории субъектов Российской Федерации, расположенных в зоне ответственности Восточного военного округа, стартовала весенняя 2018 года призывная кампания.

В ходе текущего призыва военными комиссариатами округа запланировано призвать более 9,5 тыс. новобранцев, из них около 8 тыс. будут проходить службу в соединениях и воинских частях ВВО.

В отдельных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях призыв на военную службу осуществляется один раз в год с 1 мая по 15 июля.

На территории Восточного военного округа это коснется жителей 24 районов в пяти субъектах Российской Федерации, в частности в Республике Саха (Якутия), Камчатском, Хабаровском, Забайкальском краях и Чукотском автономном округе

Для организации призыва на территории Восточного военного округа функционируют 11 призывных комиссий субъектов Российской Федерации, 243 призывные комиссии муниципальных образований.

Первые отправки призывников спланированы уже в начале второй половины текущего месяца.