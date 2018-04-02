Ещё
На полигоне Телемба в ВВО из ПЗРК «Игла» было уничтожено более 20 самолетов условного противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На полигоне Телемба в ВВО из ПЗРК «Игла» было уничтожено более 20 самолетов условного противника 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Боевые стрельбы состоялись в рамках завершившегося окружного этапа конкурса «Чистое небо», входящего в программу Армейских международных игр.
В Восточном военном округе на специализированном учебно-тренировочном комплексе «Телемба» в Бурятии операторы переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» поразили более 20 высокоскоростных воздушных целей условного противника.
Военнослужащие выполнили задачи по обнаружению и уничтожению мишеней, имитирующих летательные аппараты условного противника, в качестве мишеней были использованы высокоскоростные ракеты-мишени зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», операторам пришлось уничтожать цели, идущие на скорости 500-600 метров в секунду.
Боевые стрельбы состоялись в рамках завершившегося окружного этапа конкурса «Чистое небо», входящего в программу Армейских международных игр (АрМИ-2018).
Военнослужащие также продемонстрировали свое мастерство и в стрельбе из штатного стрелкового оружия, поразив мишени, имитирующие живую силу условного противника.
В ходе конкурса участники выполнили нормативы по специальной, тактической, технической, огневой, медицинской, инженерной и физической подготовкам.
Также были определены лучшие в мастерстве вождения боевых машин пехоты БМП-2 и БТР по пересеченной местности с преодолением различных препятствий.
Почетное право представлять Восточный военный округ на всеармейском этапе соревнований, который пройдет в городе Ейск во второй половине мая текущего года, удостоилась команда Тихоокеанского флота.
С минимальным отрывом второе место завоевали военнослужащие объединения округа, дислоцированного в Республике Бурятия. Замкнула тройку призеров команда объединения ВВО, дислоцированного в Приморском крае.
ТК «Звезда»: последние новости
На российской военной базе в Армении начались двусторонние тактические учения Не имеющий аналогов в мире: кадры испытаний новой российской противоракеты Конференцию по безопасности в Москве посетят 30 министров обороны - Шойгу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому29
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России472
Тест: Знаете армейский жаргон?27
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан72
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»353
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:36
Гробы показались после провала грунта в Туле
Происшествия Общество
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение