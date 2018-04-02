На полигоне Телемба в ВВО из ПЗРК «Игла» было уничтожено более 20 самолетов условного противника

Боевые стрельбы состоялись в рамках завершившегося окружного этапа конкурса «Чистое небо», входящего в программу Армейских международных игр.

В Восточном военном округе на специализированном учебно-тренировочном комплексе «Телемба» в Бурятии операторы переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» поразили более 20 высокоскоростных воздушных целей условного противника.

Военнослужащие выполнили задачи по обнаружению и уничтожению мишеней, имитирующих летательные аппараты условного противника, в качестве мишеней были использованы высокоскоростные ракеты-мишени зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», операторам пришлось уничтожать цели, идущие на скорости 500-600 метров в секунду.

Боевые стрельбы состоялись в рамках завершившегося окружного этапа конкурса «Чистое небо», входящего в программу Армейских международных игр (АрМИ-2018).

Военнослужащие также продемонстрировали свое мастерство и в стрельбе из штатного стрелкового оружия, поразив мишени, имитирующие живую силу условного противника.

В ходе конкурса участники выполнили нормативы по специальной, тактической, технической, огневой, медицинской, инженерной и физической подготовкам.

Также были определены лучшие в мастерстве вождения боевых машин пехоты БМП-2 и БТР по пересеченной местности с преодолением различных препятствий.

Почетное право представлять Восточный военный округ на всеармейском этапе соревнований, который пройдет в городе Ейск во второй половине мая текущего года, удостоилась команда Тихоокеанского флота.