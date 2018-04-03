Артиллеристы ВВО уничтожили условного противника по координатам с беспилотников

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Амурской области уничтожили условного противника по координатам, которые передали беспилотные летательные аппараты Орлан-10. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

"На полигоне Трехречье в Амурской области состоялись учения с артиллерийскими подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа. Особенностями учений явилась работа в ночных условиях во взаимодействии с беспилотным летательным аппаратом Орлан-10 В учениях были задействованы около 150 единиц артиллерийского вооружения и спецтехники, а также более 700 военнослужащих", — говорится в сообщении.

Артиллеристы заранее вышли на огневые позиции и приготовились вести стрельбу. Как только условный противник достиг рубежа, они произвели артиллерийский удар. Корректировку стрельбы и оценку попаданий производил Орлан-10 при помощи специальной аппаратуры ночного видения. Для нанесения артудара использовались САУ большой мощности 2С7м «Малка», 2С5 «Гиацинт», а также реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Дистанция работы артиллерии составила от 30 до 20 км, мишени обозначали тепловыми ловушками.