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Горные мотострелки ЮВО в Карачаево-Черкесии совершили пеший марш на 15 км в рамках проверки за зимний период обучения
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Горные мотострелки ЮВО в Карачаево-Черкесии совершили пеший марш на 15 км в рамках проверки за зимний период обучения 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На полигоне Шедахино будут проведены контрольные занятия по тактической, огневой, военно-медицинской и физической подготовкам, РХБ защите, а также по вождению техники.
Сегодня в рамках контрольных занятий по боевой подготовке за зимний период обучения, подразделения горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Карачаево-Черкесии, приступили к выполнению упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.
Подразделения совершили пеший марш на расстояние более 15 км по пересеченной местности в район полигона Шедахино, где проведут контрольные занятия по тактической, огневой, военно-медицинской и физической подготовкам, радиационной, химической и биологической (РХБ) защите, а также по вождению техники.
При возвращении в пункт постоянной дислокации военнослужащие совершат марш с отработкой вопросов боевого обеспечения при перемещении войск.
В мероприятии принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной техники.
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