В ЮВО завершился конкурс профессионального мастерства «Отличники войсковой разведки»

Лучшей стала команда мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Чечне , второе место у разведчиков мотострелкового соединения 8-й армии из Волгоградской области , на третьем — военнослужащие разведсоединения Черноморского флота в Крыму

На полигонах Южного военного округа Дарьял и Тарское завершился окружной этап Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки».

Лучшей стала команда мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Чеченской Республике, второе место у разведчиков мотострелкового соединения 8-й армии из Волгоградской области, на третьем месте — военнослужащие разведывательного соединения Черноморского флота, дислоцированного в Крыму.

В ходе состязаний военнослужащие разведывательных подразделений в полной экипировке со штатным оружием на время преодолели водную преграду шириной до 100 м, совершили марш-бросок 15 км в район сбора и выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного оружия.

Разведчики-связисты на контрольных точках маршрута отработали вопросы организации связи и передачи разведывательных донесений, что также учитывалось при начислении баллов.

Военнослужащие выполняли задачи по организации засады на колонну техники «противника» в горной местности с установкой взрывных устройств, маскировке своих позиций, блокированию и захвату автомобиля.