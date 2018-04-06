В ЮВО завершился конкурс профессионального мастерства «Отличники войсковой разведки» 

Лучшей стала команда мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Чечне, второе место у разведчиков мотострелкового соединения 8-й армии из Волгоградской области, на третьем — военнослужащие разведсоединения Черноморского флота в Крыму.
На полигонах Южного военного округа Дарьял и Тарское завершился окружной этап Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки».
Лучшей стала команда мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Чеченской Республике, второе место у разведчиков мотострелкового соединения 8-й армии из Волгоградской области, на третьем месте — военнослужащие разведывательного соединения Черноморского флота, дислоцированного в Крыму.
В ходе состязаний военнослужащие разведывательных подразделений в полной экипировке со штатным оружием на время преодолели водную преграду шириной до 100 м, совершили марш-бросок 15 км в район сбора и выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного оружия.
Разведчики-связисты на контрольных точках маршрута отработали вопросы организации связи и передачи разведывательных донесений, что также учитывалось при начислении баллов.
Военнослужащие выполняли задачи по организации засады на колонну техники «противника» в горной местности с установкой взрывных устройств, маскировке своих позиций, блокированию и захвату автомобиля.
В соревнованиях приняли участие более 80 разведчиков из соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО). Победители конкурса будут представлять округ в финале Всеармейского конкурса, который пройдет в Новосибирске.