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В ЮВО на полигоне Прудбой под Волгоградом завершился окружной этап конкурсов Армейских международных игр
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В ЮВО на полигоне Прудбой под Волгоградом завершился окружной этап конкурсов Армейских международных игр 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Финалисты этого этапа «Танкового биатлона» представят Южный военный округ на всеармейских соревнованиях, которые пройдут в мае в Хабаровске.
На полигоне Прудбой в Волгоградской области состоялось торжественное закрытие финального отборочного этапа соревнований Южного военного округа (ЮВО) по «Танковому биатлону», «Суворовскому натиску» и «Снайперскому рубежу».
По итогам окружных соревнований 1-е место занял танковый экипаж общевойскового объединения, дислоцированного в Северной Осетии, на втором месте — танковые экипажи российской военной базы в Армении и третье место завоевал экипаж общевойскового объединения, дислоцированного в Ростовской области.
Финалисты окружного этапа представят военный округ на всеармейских соревнованиях «Танковый биатлон-2018», которые пройдут в Хабаровске в мае. На протяжении месяца они будут готовиться к всеармейским соревнованиям на базе полигона Прудбой.
Всего в окружном этапе соревнований приняли участие 5 танковых экипажей (Т-72Б3), 2 экипажа боевых машин пехоты (БМП-3) и более 50 снайперов соединений и воинских частей ЮВО. В состязаниях было задействовано более 60 военнослужащих и свыше 20 единиц боевой техники.
При выполнении заездов участникам соревнований предстояло преодолеть наземные и водные препятствия, поразить 3 различных типа мишеней на удалении от 900 до 2200 м, для каждой из которых предусмотрен определенный боеприпас — управляемая ракета, штатный снаряд и патроны к крупнокалиберному пулемету «Корд».
Окружные соревнования по «Танковому биатлону», «Суворовскому натиску» и «Снайперскому рубежу» проходили с 30 марта по 4 апреля на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
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