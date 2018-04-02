В 58-й общевойсковой армии ЮВО начались соревнования «Армейский запас-2018»

По итогам отборочного этапа лучшие специалисты представят свое объединение на окружном этапе, после чего будет сформирована сборная ЮВО, которая выступит на всеармейских соревнованиях «Армейский запас».

В 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на полигоне мотострелкового соединения, дислоцированного в Республике Северная Осетия — Алания , начался отборочный этап состязаний «Армейский запас-2018».

В конкурсе участвуют специалисты вещевой, продовольственной служб и службы горючего. Военнослужащим предстоит продемонстрировать качественное выполнение комплекса нормативов в рамках своих специальностей. Задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, а также технических средств, предназначенных для приготовления пищи, помывки, заправки и транспортировки горючего.

По итогам отборочного этапа лучшие специалисты представят свое объединение на окружном этапе, после чего будет сформирована сборная ЮВО, которая выступит на всеармейских соревнованиях «Армейский запас».