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В 58-й общевойсковой армии ЮВО начались соревнования «Армейский запас-2018»
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В 58-й общевойсковой армии ЮВО начались соревнования «Армейский запас-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По итогам отборочного этапа лучшие специалисты представят свое объединение на окружном этапе, после чего будет сформирована сборная ЮВО, которая выступит на всеармейских соревнованиях «Армейский запас».
В 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на полигоне мотострелкового соединения, дислоцированного в Республике Северная Осетия — Алания, начался отборочный этап состязаний «Армейский запас-2018».
В конкурсе участвуют специалисты вещевой, продовольственной служб и службы горючего. Военнослужащим предстоит продемонстрировать качественное выполнение комплекса нормативов в рамках своих специальностей. Задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, а также технических средств, предназначенных для приготовления пищи, помывки, заправки и транспортировки горючего.
По итогам отборочного этапа лучшие специалисты представят свое объединение на окружном этапе, после чего будет сформирована сборная ЮВО, которая выступит на всеармейских соревнованиях «Армейский запас».
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