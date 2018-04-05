Под Волгоградом завершился окружной этап конкурсов ЮВО «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж»

Участникам соревнований предстояло преодолеть наземные и водные препятствия, поразить мишени на удалении от 900 до 2200 м, для каждой из которых предусмотрен определенный боеприпас — управляемая ракета, штатный снаряд, патроны к крупнокалиберному пулемету «Корд».

На полигоне Прудбой в Волгоградской области состоялось торжественное закрытие финального отборочного этапа соревнований Южного военного округа (ЮВО) по «Танковому биатлону», «Суворовскому натиску» и «Снайперскому рубежу».

Первое место занял танковый экипаж общевойскового объединения, дислоцированного в Северной Осетии, на втором месте — танковый экипаж российской военной базы в Армении, третьим стал экипаж общевойскового объединения, дислоцированного в Ростовской области.

Финалисты окружного этапа представят военный округ на Всеармейских соревнованиях «Танковый биатлон-2018», которые пройдут в Хабаровске на территории Восточного военного округа в мае. На протяжении месяца они будут готовиться к Всеармейским соревнованиям на базе полигона Прудбой.

Всего в окружном этапе соревнований приняли участие 5 танковых экипажей (Т-72Б3), 2 экипажа боевых машин пехоты (БМП-3) и более 50 снайперов соединений и воинских частей ЮВО. В состязаниях было задействовано более 60 военнослужащих и свыше 20 единиц боевой техники.

При выполнении заездов участникам соревнований предстояло преодолеть наземные и водные препятствия, поразить 3 различных типа мишеней на удалении от 900 до 2200 м, для каждой из которых предусмотрен определенный боеприпас — управляемая ракета, штатный снаряд и патроны к крупнокалиберному пулемету «Корд».

Окружные соревнования по «Танковому биатлону», «Суворовскому натиску» и «Снайперскому рубежу» проходили с 30 марта по 4 апреля на полигоне Прудбой в Волгоградской области.