На Северном Кавказе и Закавказье начались двухсторонние КШУ

В ходе учения будет отработан порядок действий при объявлении тревоги, затем соединения 58-й армии ЮВО совершат марш на штатной технике в составе механизированных колон на общевойсковые полигоны Тарское и Дзарцеми.

С соединениями 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированными в Северной и Южной Осетии , началось командно-штабное учение (КШУ).

В ходе учения будет отработан порядок действий при объявлении тревоги, подготовлены вооружение и военная техника к совершению марша и боевому применению, загружен запас материальных средств.

Затем соединения совершат марш на штатной технике в составе механизированных колон на общевойсковые полигоны Тарское и Дзарцеми, где выполнят нормативы по предметам боевой и специальной подготовки.

Во время выдвижения в назначенный район военнослужащим предстоит отразить нападения от воздушных ударов авиации условного противника, преодолеть зараженные участки местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.

К КШУ привлечено более 2 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения, боевой и специальной техники.