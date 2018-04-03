Ещё
На Северном Кавказе и Закавказье начались двухсторонние КШУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Северном Кавказе и Закавказье начались двухсторонние КШУ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учения будет отработан порядок действий при объявлении тревоги, затем соединения 58-й армии ЮВО совершат марш на штатной технике в составе механизированных колон на общевойсковые полигоны Тарское и Дзарцеми.
С соединениями 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированными в Северной и Южной Осетии, началось командно-штабное учение (КШУ).
В ходе учения будет отработан порядок действий при объявлении тревоги, подготовлены вооружение и военная техника к совершению марша и боевому применению, загружен запас материальных средств.
Затем соединения совершат марш на штатной технике в составе механизированных колон на общевойсковые полигоны Тарское и Дзарцеми, где выполнят нормативы по предметам боевой и специальной подготовки.
Во время выдвижения в назначенный район военнослужащим предстоит отразить нападения от воздушных ударов авиации условного противника, преодолеть зараженные участки местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.
К КШУ привлечено более 2 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения, боевой и специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации ТОФ впервые выполнили ночную дозаправку в воздухе Российский военный корабль прошел по Босфору вдоль набережных Стамбула - кадры с палубы Артиллеристы ЮВО на полевых занятиях под Волгоградом применяют новейший комплекс разведки «Аистенок»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией166
Украина нарвалась на Черноморский флот634
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»62
Малышева вызвала гнев телезрителей571
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу28
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение