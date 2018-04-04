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Мотострелковые соединения ЮВО совершили марш на полигоны в рамках двухстороннего КШУ
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Мотострелковые соединения ЮВО совершили марш на полигоны в рамках двухстороннего КШУ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В учении 58-й общевойсковой армии Южного военного округа принимают участие более 2 тысяч военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной техники.
Подразделения соединений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Северной и Южной Осетии, были подняты по тревоге и совершили марш на общевойсковые полигоны Тарское и Дзарцеми.
На общевойсковых полигонах подразделения обозначения проведут подготовку к маневренной обороне и уничтожат условное незаконное вооруженное формирование. На полевой пункт управления была передана вводная штаба руководства об обнаружении разведчиками вооруженной группы лиц, которая готовилась к захвату одного из населенных пунктов. Командованию соединения была поставлена задача уничтожить условного противника.
В ходе учения собое внимание будет уделено совершению маневра по рассредоточению и занятию огневых позиций. Командиры и штабы отработают и усовершенствуют практические навыки управления и взаимодействия.
Для непрерывного управления действиями подчиненных в ходе боя, на учениях задействованы модернизированные командно-штабные машины Р-145БМ1 на базе бронетранспортера, способных обеспечить решение многоуровневых задач управления на поле боя. Эти образцы пришли в соединение на смену устаревшим БМП-1КШ.
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