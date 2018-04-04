Мотострелковые соединения ЮВО совершили марш на полигоны в рамках двухстороннего КШУ

В учении 58-й общевойсковой армии Южного военного округа принимают участие более 2 тысяч военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной техники.

Подразделения соединений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Северной и Южной Осетии , были подняты по тревоге и совершили марш на общевойсковые полигоны Тарское и Дзарцеми.

На общевойсковых полигонах подразделения обозначения проведут подготовку к маневренной обороне и уничтожат условное незаконное вооруженное формирование. На полевой пункт управления была передана вводная штаба руководства об обнаружении разведчиками вооруженной группы лиц, которая готовилась к захвату одного из населенных пунктов. Командованию соединения была поставлена задача уничтожить условного противника.

В ходе учения собое внимание будет уделено совершению маневра по рассредоточению и занятию огневых позиций. Командиры и штабы отработают и усовершенствуют практические навыки управления и взаимодействия.

Для непрерывного управления действиями подчиненных в ходе боя, на учениях задействованы модернизированные командно-штабные машины Р-145БМ1 на базе бронетранспортера, способных обеспечить решение многоуровневых задач управления на поле боя. Эти образцы пришли в соединение на смену устаревшим БМП-1КШ.