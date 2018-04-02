Саперы ЮВО очищают от взрывоопасных предметов горно-лесистую местность в Чечне и Ингушетии

В работах принимают участие более 400 военнослужащих, задействовано 10 минно-розыскных собак, более 40 единиц военной техники, в том числе боевые машины разминирования с колейным минным тралом на базе танка Т-72, инженерные машины разграждения ИМР-2.

Сегодня военнослужащие инженерных подразделений Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению задач по разминированию и сплошной очистке от взрывоопасных предметов (ВОП) лесного массива и горной местности на территории 7 районов Чеченской Республики и в Джейрахском районе Республики Ингушетия

Работы по разминированию ведутся на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.

В текущем году инженерные подразделения ЮВО очистят от ВОП около 1,5 тыс. га экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий.

Нахабино ( Все задачи выполняют военнослужащие по контракту, прошедшие обучение в Учебном центре (межведомственном, методическом) инженерных войск Вооруженных Сил РФ Московская обл. ).

В сплошной очистке местности принимают участие более 400 специалистов, задействовано 10 минно-розыскных собак, более 40 единиц военной техники, в том числе боевые машины разминирования с колейным минным тралом на базе танка Т-72, инженерные машины разграждения ИМР-2.

Военнослужащие выполняют задачи в общевойсковом комплекте разминирования ОВР-2 с применением новейших средств поиска — переносного индукционного миноискателя ИМП-С2.

Всего с 2012 года саперами округа проверено более 16,9 тыс. га территории ЮВО, обнаружено и уничтожено более 28 тыс. взрывоопасных предметов.