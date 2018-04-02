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Саперы ЮВО очищают от взрывоопасных предметов горно-лесистую местность в Чечне и Ингушетии
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Саперы ЮВО очищают от взрывоопасных предметов горно-лесистую местность в Чечне и Ингушетии 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В работах принимают участие более 400 военнослужащих, задействовано 10 минно-розыскных собак, более 40 единиц военной техники, в том числе боевые машины разминирования с колейным минным тралом на базе танка Т-72, инженерные машины разграждения ИМР-2.
Сегодня военнослужащие инженерных подразделений Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению задач по разминированию и сплошной очистке от взрывоопасных предметов (ВОП) лесного массива и горной местности на территории 7 районов Чеченской Республики и в Джейрахском районе Республики Ингушетия.
Работы по разминированию ведутся на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.
В текущем году инженерные подразделения ЮВО очистят от ВОП около 1,5 тыс. га экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий.
Все задачи выполняют военнослужащие по контракту, прошедшие обучение в Учебном центре (межведомственном, методическом) инженерных войск Вооруженных Сил РФ в Нахабино (Московская обл. ).
В сплошной очистке местности принимают участие более 400 специалистов, задействовано 10 минно-розыскных собак, более 40 единиц военной техники, в том числе боевые машины разминирования с колейным минным тралом на базе танка Т-72, инженерные машины разграждения ИМР-2.
Военнослужащие выполняют задачи в общевойсковом комплекте разминирования ОВР-2 с применением новейших средств поиска — переносного индукционного миноискателя ИМП-С2.
Всего с 2012 года саперами округа проверено более 16,9 тыс. га территории ЮВО, обнаружено и уничтожено более 28 тыс. взрывоопасных предметов.
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