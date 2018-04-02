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Путин нанес сокрушительный удар Трампу
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Путин нанес сокрушительный удар Трампу 

Дни.ру 52 минуты назад
Фото: Дни.ру
Неожиданный удар от России получил Дональд Трамп в Индии. В Нью-Дели опять полюбили русские истребители, чем вызвали негодование в Америке.
Матерый бизнесмен Трамп начинает уступать позиции предпринимателю-дилетанту Путину. Так пишет китайский информационно-аналитический портал Eastday.com, анализируя ситуацию, которая складывается на индийском рынке вооружения и военной техники.
В ответ на подписание двух индийско-американских контрактов на поставку Нью-Дели трех десятков беспилотников Predator и истребителей F-16 на сумму в миллиард долларов, Россия сделала эффективный ответный ход. Во время визита в Москву министра обороны Индии Нирмалы Ситхарман в феврале 2018 года был подписан договор о поставке на 5 миллиардов долларов зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».
Также в прессе появилась информация о том что Москва и Нью-Дели начали активно обсуждать вопрос о продаже Россией 500 танков Т-90С «Тагил». Кроме того, в долгоиграющем индийском тендере на массовую закупку истребителей условия были изменены таким образом, что к конкурсу теперь допускается российский МиГ-35.
Получается, что Индия постепенно переносит центр своего военного внимания в сторону России. В прошлом страна активно сотрудничала с Москвой, причем, поставки вооружений велись еще с 60-х годов прошлого века. Первым крупным советско-индийским проектом в области военно-технического сотрудничества стал контракт на закупку истребителей МиГ-21. В советское время в Индию также были поставлены танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и прочую технику.
Несколько лет назад вектор военного сотрудничества Индии постепенно смещался в сторону Штатов: страна активно покупала различную военную технику. Сближение произошло на фоне мировой угрозы терроризма и борьбы с запрещенной в России организацией «Исламское государство».
Между тем последние открытые данные свидетельствую о том, что ежегодно Россия продают Индии вооружений и военной техники на сумму от 4 до 5 миллиардов долларов. И это больше, чем совместные индийско-американские контракты. Помимо этого, Москва благосклонно относится к политике, проводимой Нью-Дели, подразумевающей покупку не только оружия как такового, но и технологий для его производства.
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