Корабль «Иван Грен» возобновил государственные испытания в Балтийском море

"Головной БДК проекта 11711 «Иван Грен», построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», вышел в Балтийское море, где возобновил выполнение программы государственных испытаний, прерванных в декабре прошлого года по техническим причинам", — сказал Михайлов.

Он добавил, что государственные испытания начались в ноябре 2017 года, однако были приостановлены заказчиком в конце декабря для решения выявленных технических проблем. К началу апреля на основании заключения специально созданной экспертной комиссии ВМФ России по всем проблемным вопросам были оформлены решения заказчика, что и позволило возобновить госиспытания корабля.

По словам Михайлова, для завершения испытаний запланированы два выхода в море по несколько дней каждый, во время которых сдаточная команда завода и экипаж корабля проверят функционирование систем и комплексов БДК. На борту работает также государственная приемочная комиссия Минобороны РФ . Государственные испытания планируется завершить к середине апреля, после чего начнется подготовка корабля к передаче заказчику.