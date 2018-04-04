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Корабль «Иван Грен» возобновил государственные испытания в Балтийском море
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Корабль «Иван Грен» возобновил государственные испытания в Балтийском море 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
КАЛИНИНГРАД, 4 апр — РИА Новости. Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, возобновил государственные испытания в Балтийском море, сообщил журналистам представитель предприятия Сергей Михайлов.
"Головной БДК проекта 11711 «Иван Грен», построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», вышел в Балтийское море, где возобновил выполнение программы государственных испытаний, прерванных в декабре прошлого года по техническим причинам", — сказал Михайлов.
Он добавил, что государственные испытания начались в ноябре 2017 года, однако были приостановлены заказчиком в конце декабря для решения выявленных технических проблем. К началу апреля на основании заключения специально созданной экспертной комиссии ВМФ России по всем проблемным вопросам были оформлены решения заказчика, что и позволило возобновить госиспытания корабля.
По словам Михайлова, для завершения испытаний запланированы два выхода в море по несколько дней каждый, во время которых сдаточная команда завода и экипаж корабля проверят функционирование систем и комплексов БДК. На борту работает также государственная приемочная комиссия Минобороны РФ. Государственные испытания планируется завершить к середине апреля, после чего начнется подготовка корабля к передаче заказчику.
БДК «Иван Грен» — головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Он был заложен по заказу Минобороны РФ на ПСЗ «Янтарь» в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Заводские ходовые испытания начались в июне 2016 года. По заказу министерства обороны РФ ПСЗ «Янтарь» строит еще один корабль проекта 11711 — БДК "Петр Моргунов", который планируется к передаче флоту в конце 2018 года.
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