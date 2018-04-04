Десантный корабль «Иван Грен» возобновил госиспытания на Балтике

Большой десантный корабль «Иван Грен», построенный в Калининграде , вышел в Балтийское море для завершения государственных испытаний.

Об этом сообщили в пресс-службе Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», построившего этот БДК, который называют «русским „Мистралем“.

Заводские ходовые испытания корабля начались в июне 2016 года, государственные — в ноябре 2017-го, однако были приостановлены заказчиком в конце декабря для решения выявленных технических проблем.

— К началу апреля на основании заключения специально созданной экспертной комиссии ВМФ России по всем проблемным вопросам были оформлены решения заказчика, что и позволило возобновить госиспытания корабля, — пояснил пресс-секретарь ПСЗ „Янтарь“ Сергей Михайлов

Для завершения программы государственных испытаний запланированы два выхода в море, по нескольку дней каждый, во время которых сдаточная команда завода и экипаж корабля проверят функционирование систем и комплексов БДК.

На борту корабля работает также государственная приемочная комиссия Минобороны РФ . Госиспытания планируется завершить к середине апреля, после чего начнется подготовка корабля к передаче заказчику.

По заказу Министерства обороны РФ калининградский завод строит еще один корабль проекта 11711 — БДК » Петр Моргунов ", который планируется к передаче флоту в конце 2018 года.

Справка «РГ»