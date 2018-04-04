Десантный корабль «Иван Грен» возобновил госиспытания на Балтике 

Большой десантный корабль «Иван Грен», построенный в Калининграде, вышел в Балтийское море для завершения государственных испытаний.
Об этом сообщили в пресс-службе Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», построившего этот БДК, который называют «русским „Мистралем“.
Заводские ходовые испытания корабля начались в июне 2016 года, государственные — в ноябре 2017-го, однако были приостановлены заказчиком в конце декабря для решения выявленных технических проблем.
— К началу апреля на основании заключения специально созданной экспертной комиссии ВМФ России по всем проблемным вопросам были оформлены решения заказчика, что и позволило возобновить госиспытания корабля, — пояснил пресс-секретарь ПСЗ „Янтарь“ Сергей Михайлов.
Для завершения программы государственных испытаний запланированы два выхода в море, по нескольку дней каждый, во время которых сдаточная команда завода и экипаж корабля проверят функционирование систем и комплексов БДК.
На борту корабля работает также государственная приемочная комиссия Минобороны РФ. Госиспытания планируется завершить к середине апреля, после чего начнется подготовка корабля к передаче заказчику.
По заказу Министерства обороны РФ калининградский завод строит еще один корабль проекта 11711 — БДК »Петр Моргунов", который планируется к передаче флоту в конце 2018 года.
Справка «РГ»
БДК "Иван Грен" — головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Он был заложен по заказу Минобороны РФ на ПСЗ «Янтарь» в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Корабль вооружен универсальными артустановками АК-176М и АК-630М. Для поражения береговых целей и поддержки десанта имеются две РСЗО «Град-М» дальностью действия около 20 километров. Предусмотрено базирование одного поисково-спасательного вертолета Ка-27 или транспортно-боевого вертолета Ка-29. Корабли проекта 11711 способны принять на борт до 13 единиц тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений.