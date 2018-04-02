Десантный корабль «Иван Грен» передадут флоту в начале мая

Андреевский флаг на новом большом десантном корабле «Иван Грен» поднимут 7 мая. Более того, БДК сначала примет участие в Дне ВМФ России , который состоится в Санкт-Петербурге . Только после этого он отправится к месту постоянной службы — на Северный флот, рассказал агентству «Интерфакс-АВН» собственный источник на судостроительном заводе «Янтарь»

БДК проекта 11711 " Иван Грен " сошел со стапелей «Янтаря» в 2012 году. Всего ВМС России заказали два подобных корабля. Корпус второго, " Петра Моргунова ", собран полностью, идет установка бортового оборудования.

Большие десантные корабли этого проекта способны перевозить до 300 бойцов, 13 танков или 20 БТР и БМП.

Вооружение у «Ивана Грена» и «Петра Моргунова» в основном оборонительное: на корме расположена пара 6-ствольных 30-миллиметровых пушек АК-630М. А на носу установлена артиллерийская установка «Дуэт». Тульские оружейники смогли разместить в одной башне сразу два 6-ствольных скорострельных орудия. Вместе они выдают до 8 тысяч снарядов в минуту, а в усиленном режиме — до 10 тысяч. Орудие способно не только надежно защитить БДК от противокорабельных ракет или вражеских самолетов, но и поддержать огнем высадку десанта.