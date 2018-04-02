ОАК представит в Латинской Америке основные проекты корпорации 

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) на 20-м юбилейном международном салоне FIDAE–2018 (г. Сантьяго, Чили), одной из крупнейших авиационно-космических выставок в Латинской Америке, проходящих с 3 по 8 апреля 2018 года, представит программы корпорации в области гражданской, боевой и специальной авиации, сообщили в ОАК.
Боевая авиация будет представлена программой истребителя МиГ-29М, гражданские проекты ОАК — программой Superjet-100.
Мексиканская авиакомпания Interjet эксплуатирует самолеты Superjet 100. К настоящему времени у мексиканского авиаперевозчика в эксплуатации находится 22 самолета, которые выполнили более 109 тыс. рейсов, налетав за это время более 126 тыс. часов.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создана в 2006 году для консолидации активов крупнейших авиапредприятий России, в настоящее время государству в лице Росимущества принадлежит 91,2% акций холдинга. В составе OAK компания «Сухой», корпорация «Иркут», РСК «МиГ», «Туполев», «Ил», «Гражданские самолеты Сухого», «Авиастар-СП», ТАНТК им. Г. М. Бериева, ВАСО, «АэроКомпозит», «ОАК-Центр комплексирования», ЭМЗ им. В. М. Мясищева, ЛИИ им. М. М. Громова. Корпорация выпускает самолеты таких брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые — SSJ100 и МС-21.