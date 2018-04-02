Военные в Краснодарском крае устроят гонки на «Тайфунах»

Спецназ Южного военного округа приступил к практическим занятиям на новейших бронеавтомобилях «Тайфун». Занятия будут проходить на автодроме. Военные отрабатывают приемы маневрирования на скоростной трассе и прохождение маршрута в составе колонны на максимально допустимой скорости, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Тайфун» — универсальный бронированный автомобиль, который обладает повышенной защищенностью, и способен выдержать детонацию от взрывного устройства мощностью до 8 кг тротила. На машине установлена комбинированная защита из керамической брони, под которой находится броневая сталь, что обеспечивает защиту от поражения бронебойно-зажигательными пулями.

Техника оснащена пятью видеокамерами, которые обеспечивают круговой обзор экипажу и водителю машины в случае поражения лобового стекла. На «Тайфуне» также возможна установка дистанционно управляемого пулеметного модуля, из которого с помощью пульта и изображения с видеокамер стрелок может вести огонь по цели.