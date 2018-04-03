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Шойгу отметил важность конференции в Москве в обсуждении борьбы с террором
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Шойгу отметил важность конференции в Москве в обсуждении борьбы с террором 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Московская конференция по международной безопасности стала важной площадкой для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом и постконфликтного урегулирования, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Индии Нирмалой Ситхараман.
Глава российского военного ведомства назвал приезд в Москву министра обороны Индии очередной возможностью обсудить вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Он отметил, что в прошлом году Россия и Индия отметили 70-летие дипломатических отношений. По мнению Шойгу, за эти годы сделано многое. Российский министр выразил надежду, что сегодняшние переговоры и работа индийской делегации на конференции позволят укрепить двустороннее сотрудничество.
"Наша конференция стала важной площадкой для обсуждения вопросов безопасности — как наиболее сложных, в части борьбы с терроризмом в регионах, так и перспектив восстановления после освобождения от террористов", — сказал Шойгу.
В свою очередь министр обороны Индии поблагодарила за приглашение на конференцию.
"Это важный форум доя обсуждения важных международных вопросов, которые угрожают миру, в том числе борьба с терроризмом", — сказала Ситхарман. По ее мнению, это очень своевременная конференция.
"Я думаю, что эта конференция уже стала важной платформой для глобальных наблюдателей", — подчеркнула она.
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