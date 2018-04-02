Конференцию по безопасности в Москве посетят 30 министров обороны — Шойгу

Всего свое участие в конференции подтвердили делегации из 95 стран.

«Ожидается прибытие иностранных делегаций из 95-ти стран. В настоящее время своё участие подтвердили 30 министров обороны, 15 начальников Генеральных штабов и заместителей министров обороны, представители восьми международных организаций, а также 68 ведущих зарубежных экспертов в области безопасности», — сказал Шойгу.

По словам главы российского военного ведомства, такой представительный состав доказывает, что конференция стала эффективным форматом для обмена опытом и способствует поддержанию стабильности, как глобальной, так и региональной.