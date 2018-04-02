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Конференцию по безопасности в Москве посетят 30 министров обороны — Шойгу
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Конференцию по безопасности в Москве посетят 30 министров обороны — Шойгу 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего свое участие в конференции подтвердили делегации из 95 стран.
Международную конференцию по безопасности в Москве посетят 30 министров обороны и 15 начальников Генштабов, сообщил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Ожидается прибытие иностранных делегаций из 95-ти стран. В настоящее время своё участие подтвердили 30 министров обороны, 15 начальников Генеральных штабов и заместителей министров обороны, представители восьми международных организаций, а также 68 ведущих зарубежных экспертов в области безопасности», — сказал Шойгу.
По словам главы российского военного ведомства, такой представительный состав доказывает, что конференция стала эффективным форматом для обмена опытом и способствует поддержанию стабильности, как глобальной, так и региональной.
Центральной темой конференции станет противодействие международному терроризму в Сирии. Мероприятие пройдет 4-5 апреля в Москве.
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