Шойгу: Минобороны наметило меры по повышению безопасности полетов военной авиации

"Далее рассмотрим вопрос обеспечения безопасности полетов авиации Вооруженных сил. В ходе работы наметим дальнейшие шаги для повышения безопасности", — сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

По его словам, эта тема крайне актуальная, поскольку от положения дел в данной области зависит гарантированное выполнение авиационными формированиями задач по предназначению.