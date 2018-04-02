Шойгу заявил, что три новых и два отремонтированных корабля должны быть сданы ВМФ к 1 июля

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Военно-морской флот должен получить до 1 июля три новых и два отремонтированных корабля, сообщил в понедельник на селекторном совещании министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу

"С начала года проведено сервисное обслуживание 24 кораблей и судов, из 36 не завершенных в 2017 году. До 1 июля Военно-морской флот должен получить три новых корабля и два корабля после ремонта", — сказал Шойгу.

По его словам, в феврале Объединенная судостроительная корпорация закончила ремонт двух подводных лодок, а в марте — строительство морского судна тылового обеспечения.