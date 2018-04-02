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В Волгоградской области снайперы будут сбивать беспилотники
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В Волгоградской области снайперы будут сбивать беспилотники 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Волгоградской области начался второй этап конкурса среди снайперских подразделений Южного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
К нему допущены победители первого этапа, блестяще выполнившие упражнения «Снайперский биатлон», «Стрельба на зачет и ночью», «Снайпер в обороне и в наступлении».
В «Армейских играх-2018» на полигоне «Прудбой» участвуют снайперские составы, состоящие из двух стрелков. Одна из задач снайперских пар — поразить беспилотный летательный аппарат в полете на 15-метровой высоте, движущийся со скоростью один метр в секунду.
Снайперы также отработают навыки ведения огня по другим целям. Они должны выполнить специальное задание — уничтожить мишени, изображающие террористов, взявших в плен заложников.
Впереди — третий этап конкурса, на котором лучшим командам предстоит преодолеть семь препятствий. Команда-победитель примет участие во Всеармейских играх.
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