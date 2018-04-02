От противоракеты к национальной ПРО: МО РФ готовит очередной ответ США

Новейшая российская противоракета ПРС-1М является высокоэффективным средством противоракетной обороны — считает военный эксперт Алексей Леонков

ПРС-1М — это высокоэффективное противоракетное средство

Дело в том, что Минобороны РФ сообщило об успешном испытании российскими военными модернизированной противоракеты на казахстанском полигоне Сары-Шаган, причем речь здесь идет о ПРС-1М.

Отметим, что данное военное средство разработано екатеринбургским опытно-конструкторским бюро «Новатор», которое входит в состав концерна «Алмаз-Антей» . Официальное именование противоракеты — 53Т6М «ПРС-1М», а запускается она с многоканального стрельбового комплекса 6Ж60П «Амур-П».

Это атмосферная высокоскоростная противоракета ближнего эшелона, которая входит в систему противоракетной обороны Москвы А-135 и А-235 и имеет способность развивать скорость в 4 километра в секунду при перегрузке в 300 g.

Дальность поражения ПРС-1М составляет 150 километров, а потолочная высота свыше 50 километров. При этом, боевая часть противоракеты имеет, как ядерный, так и осколочно-фугасный компоненты.

Такие ракеты защищают Москву и центральный промышленный район

На практике ПРС-1М является развитием предыдущего поколения отечественных противоракет с новым двигателем, бортовой аппаратурой, а также корпусом, выполненным из новейших высокопрочных материалов.

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» подтвердил высокие летные качества этой российской противоракеты и заметил, что она представляет собой серьезный шаг вперед для нашей страны.

«На самом деле, перед нами модернизация предыдущей ракеты ПРС-1М, которую также часто называли противоракетой 53Т6 или А-135. Это именно тот тип противоракеты, который входит в наш позиционный район ПРО, который защищает Москву и центральный промышленный район России », — констатирует Леонков.

По словам Алексея Петровича, ПРС-1М является ракетой шахтного базирования, поэтому использование данного военного средства на каких-то других участках сегодня невозможно по объективным причинам.

Россия, в отличие от США , пока соблюдает условия старого договора по ПРО «Вопрос о разработке мобильной версии подобной противоракеты находится в России в стадии разработки и опытно-конструкторских работ, но та ракета, которую мы сегодня получили, действительно может лететь со скорость в 4 километра в секунду и совершать полет с невероятными перегрузками свыше 300 g. Поэтому если мы сравним это средство с ракетами ПВО комплекса С-400, то увидим, что данные военные средства могут выдержать перегрузки только в 30 g», — резюмирует Леонков.

Соответственно, можно сделать вывод, что противоракета ПРС-1М является гораздо более маневренной и эффективной в плане отражения полномасштабного ракетно-ядерного удара со стороны вероятного противника.

Напомним, что использование данных ракет для обороны Москвы и центрального промышленного участка — неслучайно, и является следствием того договора по ПРО, который существовал между Москвой и Вашингтоном до начала нулевых годов.

По этому соглашению стороны обязывались не строить глобальной ПРО и могли создавать противоракетные районы только для обороны собственных столиц, но после развала советской системы США взяли курс на отказ от принципов данного договора.

В результате, появилась так называемая американская система глобальной ПРО, причем есть сомнения, что России есть смысл копировать ее принципы по ряду объективных причин. Например, ее компоненты находятся далеко за границами США — на ближних подступах к России и, на самом деле, выполняют функции двойного названия. Ведь ракетные барабаны Mk 41 могут выпускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты «Томагавк», поэтому перед нами пример прямого геополитического давления.

Россия может пойти на развитие национальной ПРО «Мы пока следуем здесь букве того соглашения, которое когда-то подписали с США. Там был пункт о ПРО, по которому каждая из сторон могла иметь только один позиционный противоракетный район, в качестве которого мы выбрали Москву вместе с центральным промышленным районом нашей страны», — заключает Леонков.

Соединенные Штаты, как известно, в 2002 году вышли из соглашения по ПРО и начали усиленно развертывать морскую компоненту данного типа вооружения. И здесь нужно отметить, что ракетный барабан Mk 41, который американцы сегодня разместили в Румынии Польше является сухопутной версией системы AEGIS ракетных крейсеров ВМС США.

«Мы на этот счет долгое время хранили молчание, после чего начали выражать свое беспокойство и, в конце концов, все это выразилось в том, что 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин провел презентацию новейших российских ударных комплексов, но здесь надо понимать, что этим оборона России не исчерпывается», — констатирует Леонков.

Как замечает эксперт, ничего не стоит на месте, поэтому раз договора по ПРО не существует, то Россия вполне может себе позволить создание масштабной национальной системы противоракетной обороны.

«Поэтому мы можем поставить ракеты типа ПРС-1М на всех возможных направлениях — на западном, восточном, северном и даже, может быть, на южном, чтобы гарантированно обезопасить свою национальную территорию», — резюмирует Леонков.

Весь вопрос здесь в разработке мобильного варианта, с помощью которого можно прикрыть почти всю территорию России.