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Сторожевик «Пытливый» отправился из Средиземного моря в Севастополь
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Сторожевик «Пытливый» отправился из Средиземного моря в Севастополь 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Российская Газета
СКР «Пытливый» Черноморского флота завершил боевое дежурство в Средиземном море и начал переход в пункт постоянной дислокации. Об этом сегодня сообщил врио начальника отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан 3 ранга Алексей Рулев.
— Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота «Пытливый» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского флота России в Средиземном море и взял курс на Севастополь, — сообщил Рулев.
По его словам, сейчас корабль проходит проливы Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море.
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