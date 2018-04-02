Шойгу обсудит меры, принимаемые для безопасности полетов авиации ВС

"Рассмотрим вопрос обеспечения безопасности полётов авиации Вооружённых сил. В ходе работы наметим дальнейшие шаги для повышения безопасности", — сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

Детали пока не уточняются.

По словам Шойгу, эта тема крайне актуальная, поскольку от положения дел в данной области зависит гарантированное выполнение авиационными формированиями задач по предназначению.