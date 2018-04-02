Шойгу обсудит меры, принимаемые для безопасности полетов авиации ВС 

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Минобороны России наметило шаги для повышения безопасности полётов авиации, заявил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Рассмотрим вопрос обеспечения безопасности полётов авиации Вооружённых сил. В ходе работы наметим дальнейшие шаги для повышения безопасности", — сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.
Детали пока не уточняются.
По словам Шойгу, эта тема крайне актуальная, поскольку от положения дел в данной области зависит гарантированное выполнение авиационными формированиями задач по предназначению.