Ещё
Шойгу обсудит меры, принимаемые для безопасности полетов авиации ВС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу обсудит меры, принимаемые для безопасности полетов авиации ВС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Минобороны России наметило шаги для повышения безопасности полётов авиации, заявил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Рассмотрим вопрос обеспечения безопасности полётов авиации Вооружённых сил. В ходе работы наметим дальнейшие шаги для повышения безопасности", — сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.
Детали пока не уточняются.
По словам Шойгу, эта тема крайне актуальная, поскольку от положения дел в данной области зависит гарантированное выполнение авиационными формированиями задач по предназначению.
РИА Новости: последние новости
В ЦАМТО назвали заявления о претензиях Азербайджана к оружию из РФ вбросом На Украине начался призыв на срочную военную службу Шойгу рассказал об оснащении Ту-160 и Ту-95МС ракетами Х-101
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России475
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля205
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Дрон «Почты России» врезался в дом119
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение