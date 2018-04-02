Более 30 тысяч военных готовы к борьбе с последствиями ЧС, заявил Шойгу

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Группировка войск в составе более 30 тысяч человек, 4,5 тысячи единиц техники, 52 воздушных судов и 13 беспилотников подготовлена для борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций в этом году, сообщил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Ещё одна важная тема, на которой считаю необходимым остановиться, — это подготовка и проведение в весенний период противопожарных и противопаводковых мероприятий. В текущем году для борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций подготовлена группировка войск в составе более 30 тысяч человек, 4,5 тысячи единиц техники, 52 воздушных судов и 13 беспилотных летательных аппаратов", — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что своевременное и качественное выполнение противопожарных и противопаводковых мероприятий не только влияет на боеготовность войск и жизнеобеспечение военных городков, но и позволяет избежать жертв, сохранить инфраструктуру населённых пунктов.

Глава Минобороны рассказал, что для обеспечения слаженности и организации взаимодействия в соответствии с планами Национального центра управления обороной и регионов проведена 371 комплексная тренировка по устранению последствий чрезвычайных ситуаций.

"Ежегодно во взаимодействии с МЧС мы оказываем помощь субъектам в подготовке к весеннему половодью и устранению последствий чрезвычайных ситуаций. В 2017 году Вооруженные силы 64 раза привлекались к ликвидации ущерба от стихийных бедствий", — подчеркнул глава Минобороны.

"Силами министерства обороны разрушено свыше 7 тысяч квадратных метров ледяных заторов, потушено 286 природных пожаров площадью более 41 тысячи гектаров. И что особенно важно — при этом не было допущено гибели личного состава", — отметил министр.