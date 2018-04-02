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Шойгу рассказал об оснащении Ту-160 и Ту-95МС ракетами Х-101
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Шойгу рассказал об оснащении Ту-160 и Ту-95МС ракетами Х-101 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС оснащаются новыми ракетами Х-101 в соответствии с графиком, сообщил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Вначале поговорим, как решаются задачи развития парка самолётов Ту-160 и Ту-95МС. Для повышения эффективности применения и продления сроков эксплуатации стратегических ракетоносцев на заводах выполняются их ремонт и модернизация. В соответствии с графиками, самолёты оснащаются новыми ракетами Х-101", — сказал Шойгу.
По его словам, сегодня на селекторном совещании обсудят, как ПАО «Туполев» справляется с этими задачами.
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