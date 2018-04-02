Шойгу рассказал об оснащении Ту-160 и Ту-95МС ракетами Х-101

"Вначале поговорим, как решаются задачи развития парка самолётов Ту-160 и Ту-95МС. Для повышения эффективности применения и продления сроков эксплуатации стратегических ракетоносцев на заводах выполняются их ремонт и модернизация. В соответствии с графиками, самолёты оснащаются новыми ракетами Х-101", — сказал Шойгу.