Ещё
Шойгу рассказал об оснащении Ту-160 и Ту-95 ракетами Х-101
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу рассказал об оснащении Ту-160 и Ту-95 ракетами Х-101 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
Вооружение российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС новыми дальнобойными крылатыми ракетами Х-101 проходит в плановом порядке. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ.
По словам главы военного ведомства, для повышения эффективности применения и продления сроков эксплуатации самолеты дальней авиации проходят заводской ремонт и модернизацию.
"В соответствии с графиками самолеты оснащаются новыми ракетами Х-101", — отметил Сергей Шойгу.
Напомним, во время операции против международных террористов в Сирии российские ракетоносцы неоднократно применяли дальнобойные ракеты Х-101 для уничтожения подземных бункеров боевиков, складов с военной техникой и боеприпасами, штабы и узлы связи. Средства объективного контроля подтверждали точность поражения целей.
Крылатая высокоточная ракета Х-101 выполнена исключительно из российских комплектующих и малозаметна для радиолокации. Отклонение от цели на расстоянии свыше пяти тысяч километров составляет не более чем пять метров. Ракета снабжена уникальным навигационным комплексом, который во время полета сравнивает пейзаж под ракетой с эталонными образцами. На подлете к цели Х-101 включает головку самонаведения. Кроме того, после запуска ракету можно перенацеливать на другие объекты.
Одни самолет Ту-95МС может нести восемь Х-101 на пилонах под крыльями. Две барабанные пусковые установки стратегического ракетоносца Ту-160 вмещают 12 крылатых ракет.
Российская Газета: последние новости
Беларусь получит от России батарею "Тор-М2" и самолеты Як-130 Сторожевик "Пытливый" отправился из Средиземного моря в Севастополь Работа над российско-китайским самолетом CR929 вышла на новый уровень
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться229
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки103
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП42
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому97
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России500
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение