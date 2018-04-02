Морские пехотинцы учатся противостоять Россия

С ростом активности России в Арктике значение ежегодного курса по выживанию, проводимого «Арктическим движением» в Норвегии , значительно возрастает. Сценарий учений, проводимых здесь в последние три месяца, подразумевает отработку действий против «Нордвестии». За этим кодовым обозначением имеется в виду Россия.

Курсы арктической подготовки были разработаны в 1971 году, чтобы научить морских пехотинцев выживать и действовать в условиях холода. Но учения на Лофотенских островах в Норвегии в этом году претерпели изменения. По словам подполковника Харро де Вриса (Harro de Vries), командующего 2-й группы морской пехоты, этими учениями подтверждается солидарность с партнерами по НАТО

После окончания холодной войны и падения Берлинской стены в 1989 году военная напряженность между странами НАТО и Советским Союзом быстро снизилась. Военные учения получили другое измерение и стали в меньшей степени носить антироссийскую направленность. Однако из-за позиции президента России Владимира Путина уровень напряженности в последние годы вновь стал расти. Например, в прошлом году во время крупномасштабных учений «Запад» Россия отрабатывала нападение на страны НАТО.

Литвой. Учения «Запад», согласно российским заявлениям, имели антитеррористическую направленность, но немецкое издание «Бильд» ( Bild ) посчитала, что реальный сценарий заключался в молниеносном поглощении стран Балтии. Затем следовала миссия против Германии Нидерландов . Эти учения вызвали беспокойство в рядах НАТО, потому что наблюдателей на эти учения не были допущены. Кроме того, учения проходили в Белоруссии , недалеко от границы с Эстонией

«В 60 километрах от норвежской границы расположена российская военная база, и мы наблюдаем увеличение разведывательной активности, — рассказал офицер Де Фриз (De Vries). — Например, неподалеку от Харстада (здесь расположен Союзный учебный центр — прим. ред.) неожиданно появлялись российские рыболовные судна, напичканные антеннами, а некоторые дамы проявляют повышенную заинтересованность к миссиям наших солдат. Мы не ждем никаких проблем, но вместе с тем хотим показать, что партнеры по НАТО поддерживают друг друга и обладают достаточными возможностями».

Из-за глобального потепления в обозримом будущем в Северном Ледовитом океане, вероятно, появится свободный от льда маршрут доставки грузов. Россия заинтересована в этом. В Арктике обнаружены значительные запасы нефти и газа, северный морской путь — может стать благоприятным маршрутом из Азии в Европу. Именно поэтому во время арктических учений в течение последних 3 месяцев отрабатывался сценарий, когда вражеские войска из «Нордвестии» пытаются закрепиться в Норвегии. Корпусу морпехов, которыми командовали норвежцы, пришлось «отразить» эту атаку еще дальше на севере, в районе поселения Эльвенес.

Морские пехотинцы могут продержаться неделю в холодных условиях, но длительное пребывание, по крайней мере, при —15 градусов по Цельсию — это совсем другая история. В течение нескольких недель морские пехотинцы и некоторые из служащие во флоте погружаются в мир холодных и сильных ветров, многометрового снега и толстого льда.

Обучение начинается с недельного теоретического курса. Участники учений поначалу живут в просторных палатках. Но постепенно зона комфорта начинает уменьшаться. Морпехи сами строят убежища из кустарника. «Холод может повлиять на все ваше функционирование; мы должны быть выносливыми», — говорит сержант Деннис. Его коллега Йерун добавляет: «Это прекрасный опыт. Я больше всего горжусь нашей хижиной. Мы построили ее хорошо. Мы должны провести здесь ночь с небольшим количеством одежды и еды. Приятно пожарить на костре рыбу…» — смеется он. Строить в снегоступах, он находит более трудным занятием. «Все промокли и продрогли от рытья снега, невозможно быстро высохнуть. Но вы должны научиться справляться с этим».

По словам командующего 2 группы морской пехоты, различия между, например, учениями зимой и в джунглях, незначительны: «Вы изучаете навыки, которые вы можете применять в любой точке мира. Выживайте и сражайтесь в трудных условиях».

Курс выживания в «Арктическом движении» состоит из 4 частей. Все начинается с недели теории, а затем трех недель полевых занятий. Это включает в себя катание на лыжах, работу с противолавинным поисковым оборудованием, ориентацию в темноте и сохранение тепла. Следующая учебная неделя посвящена обучению стрельбе. Процесс завершается контрольным занятием. Сержант Деннис доволен учебой. Он замечает, что в настоящее время обучению уделяется внимание в 5 раз больше, чем когда он участвовал в учениях в прошлый раз: «Важно, чтобы ребята учились и в конечном итоге получали необходимые навыки».