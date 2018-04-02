Морские пехотинцы учатся противостоять Россия 

С ростом активности России в Арктике значение ежегодного курса по выживанию, проводимого «Арктическим движением» в Норвегии, значительно возрастает. Сценарий учений, проводимых здесь в последние три месяца, подразумевает отработку действий против «Нордвестии». За этим кодовым обозначением имеется в виду Россия.
Курсы арктической подготовки были разработаны в 1971 году, чтобы научить морских пехотинцев выживать и действовать в условиях холода. Но учения на Лофотенских островах в Норвегии в этом году претерпели изменения. По словам подполковника Харро де Вриса (Harro de Vries), командующего 2-й группы морской пехоты, этими учениями подтверждается солидарность с партнерами по НАТО.
После окончания холодной войны и падения Берлинской стены в 1989 году военная напряженность между странами НАТО и Советским Союзом быстро снизилась. Военные учения получили другое измерение и стали в меньшей степени носить антироссийскую направленность. Однако из-за позиции президента России Владимира Путина уровень напряженности в последние годы вновь стал расти. Например, в прошлом году во время крупномасштабных учений «Запад» Россия отрабатывала нападение на страны НАТО.
Учения «Запад», согласно российским заявлениям, имели антитеррористическую направленность, но немецкое издание «Бильд» (Bild) посчитала, что реальный сценарий заключался в молниеносном поглощении стран Балтии. Затем следовала миссия против Германии и Нидерландов. Эти учения вызвали беспокойство в рядах НАТО, потому что наблюдателей на эти учения не были допущены. Кроме того, учения проходили в Белоруссии, недалеко от границы с Эстонией и Литвой.
«В 60 километрах от норвежской границы расположена российская военная база, и мы наблюдаем увеличение разведывательной активности, — рассказал офицер Де Фриз (De Vries). — Например, неподалеку от Харстада (здесь расположен Союзный учебный центр — прим. ред.) неожиданно появлялись российские рыболовные судна, напичканные антеннами, а некоторые дамы проявляют повышенную заинтересованность к миссиям наших солдат. Мы не ждем никаких проблем, но вместе с тем хотим показать, что партнеры по НАТО поддерживают друг друга и обладают достаточными возможностями».
Из-за глобального потепления в обозримом будущем в Северном Ледовитом океане, вероятно, появится свободный от льда маршрут доставки грузов. Россия заинтересована в этом. В Арктике обнаружены значительные запасы нефти и газа, северный морской путь — может стать благоприятным маршрутом из Азии в Европу. Именно поэтому во время арктических учений в течение последних 3 месяцев отрабатывался сценарий, когда вражеские войска из «Нордвестии» пытаются закрепиться в Норвегии. Корпусу морпехов, которыми командовали норвежцы, пришлось «отразить» эту атаку еще дальше на севере, в районе поселения Эльвенес.
Морские пехотинцы могут продержаться неделю в холодных условиях, но длительное пребывание, по крайней мере, при —15 градусов по Цельсию — это совсем другая история. В течение нескольких недель морские пехотинцы и некоторые из служащие во флоте погружаются в мир холодных и сильных ветров, многометрового снега и толстого льда.
Обучение начинается с недельного теоретического курса. Участники учений поначалу живут в просторных палатках. Но постепенно зона комфорта начинает уменьшаться. Морпехи сами строят убежища из кустарника. «Холод может повлиять на все ваше функционирование; мы должны быть выносливыми», — говорит сержант Деннис. Его коллега Йерун добавляет: «Это прекрасный опыт. Я больше всего горжусь нашей хижиной. Мы построили ее хорошо. Мы должны провести здесь ночь с небольшим количеством одежды и еды. Приятно пожарить на костре рыбу…» — смеется он. Строить в снегоступах, он находит более трудным занятием. «Все промокли и продрогли от рытья снега, невозможно быстро высохнуть. Но вы должны научиться справляться с этим».
По словам командующего 2 группы морской пехоты, различия между, например, учениями зимой и в джунглях, незначительны: «Вы изучаете навыки, которые вы можете применять в любой точке мира. Выживайте и сражайтесь в трудных условиях».
Курс выживания в «Арктическом движении» состоит из 4 частей. Все начинается с недели теории, а затем трех недель полевых занятий. Это включает в себя катание на лыжах, работу с противолавинным поисковым оборудованием, ориентацию в темноте и сохранение тепла. Следующая учебная неделя посвящена обучению стрельбе. Процесс завершается контрольным занятием. Сержант Деннис доволен учебой. Он замечает, что в настоящее время обучению уделяется внимание в 5 раз больше, чем когда он участвовал в учениях в прошлый раз: «Важно, чтобы ребята учились и в конечном итоге получали необходимые навыки».