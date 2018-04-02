Военный комиссариат проводит на постоянной основе отбор граждан призывного возраста в автошколы ДОСААФ России для получения военно-учетной специальности «Водитель транспортных…

Обращаем внимание, что обучение по направлению военного комиссариата в рамках подготовки граждан к военной службе БЕСПЛАТНО и только до службы в армии. Обучение проводится опытными преподавателями в вечернее время.

Срок обучения составляет:

— 3,5 месяца на категорию „С“;

— 2-2,5 месяца на категории „D“ и „Е“.

Кандидат на подготовку по ВУС должен быть в возрасте от 18 до 26 лет, годными к военной службе по состоянию здоровья (по заключению медицинской комиссии), иметь профессиональную пригодность к подготовке по ВУС (по результатам профессионального психологического отбора) и иметь желание проходить службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

По окончании занятий и успешной сдачи экзаменов выпускники получают водительские удостоверения и свидетельства об окончании подготовки в школе ДОСААФ.

Подготовленные по ВУС специалисты распределяются по местам службы в приоритетном порядке и имеют преимущества при назначении на воинские должности.

За дополнительной информацией обращаться в военный комиссариат (объединенного, Тверского района Центрального административного округа города Москвы) по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская, д.24, каб. 302, Телефон для справок: 8 (499) 256-00-43 ПОДГОТОВКА ПО ВСЕМ ВОЕННО-УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ БЕСПЛАТНО!