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Военный комиссариат проводит на постоянной основе отбор граждан призывного возраста в автошколы ДОСААФ России для получения военно-учетной специальности «Водитель транспортных…
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Военный комиссариат проводит на постоянной основе отбор граждан призывного возраста в автошколы ДОСААФ России для получения военно-учетной специальности «Водитель транспортных… 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
В соответствии с Федеральным законом №53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности и военной службе», а также Постановление Правительства РФ №1441 от 31.12.1999г. «О подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» военный комиссариат (объединенного, Тверского района Центрального административного округа города Москвы) проводит на постоянной основе отбор граждан призывного возраста в автошколы ДОСААФ России для получения военно-учетной специальности «Водитель транспортных средств категории „С, Д и Е“.
Обращаем внимание, что обучение по направлению военного комиссариата в рамках подготовки граждан к военной службе БЕСПЛАТНО и только до службы в армии. Обучение проводится опытными преподавателями в вечернее время.
Срок обучения составляет:
— 3,5 месяца на категорию „С“;
— 2-2,5 месяца на категории „D“ и „Е“.
Кандидат на подготовку по ВУС должен быть в возрасте от 18 до 26 лет, годными к военной службе по состоянию здоровья (по заключению медицинской комиссии), иметь профессиональную пригодность к подготовке по ВУС (по результатам профессионального психологического отбора) и иметь желание проходить службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.
По окончании занятий и успешной сдачи экзаменов выпускники получают водительские удостоверения и свидетельства об окончании подготовки в школе ДОСААФ.
Подготовленные по ВУС специалисты распределяются по местам службы в приоритетном порядке и имеют преимущества при назначении на воинские должности.
За дополнительной информацией обращаться в военный комиссариат (объединенного, Тверского района Центрального административного округа города Москвы) по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская, д.24, каб. 302, Телефон для справок: 8 (499) 256-00-43  ПОДГОТОВКА ПО ВСЕМ ВОЕННО-УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ БЕСПЛАТНО!
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