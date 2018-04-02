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Военный комиссариат (объединенного, Тверского района Центрального административного округа города Москвы) проводит отбор кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения…
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Военный комиссариат (объединенного, Тверского района Центрального административного округа города Москвы) проводит отбор кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения… 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
В качестве кандидатов для зачисления в военно-учебные заведения курсантами рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании или диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении гражданином среднего (полного) общего образования, из числа:
граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу (по состоянию на 1 августа);
граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — до достижения ими возраста 24 лет;
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), — до достижения ими возраста 24 лет.
Список учебных заведений — на сайте Министерства обороны РФ (http://mil.ru)
Прием заявлений и оформление личных дел осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская, д.24, каб. 302.
Телефон для справок: 8 (499) 256-00-43
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
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