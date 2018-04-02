Военный комиссариат (объединенного, Тверского района Центрального административного округа города Москвы) проводит отбор кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения…

В качестве кандидатов для зачисления в военно-учебные заведения курсантами рассматриваются граждане Российской Федерации , имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании или диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении гражданином среднего (полного) общего образования, из числа:

граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу (по состоянию на 1 августа);

граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — до достижения ими возраста 24 лет;

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), — до достижения ими возраста 24 лет.

Прием заявлений и оформление личных дел осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская, д.24, каб. 302.

Телефон для справок: 8 (499) 256-00-43