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Весной 2018 года отправятся служить около 3200 призывников из Татарстана
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Весной 2018 года отправятся служить около 3200 призывников из Татарстана 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Около 3200 человек подлежат отправке в войска, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» военный комиссар Татарстана Сергей Погодин.
В России 1 апреля стартовала весенняя призывная компания. В этом году она будет проходить во время проведения ЧМ по футболу. Сергей Погодин отметил, что сроки призыва переноситься не будут — завершится компания 15 июля.
В апреле-июле в республике подлежат призыву около 18 тысяч человек, в войска же отправятся около 3200 человек. Как и в прошлом году, в сухопутные войска пойдут служить 45% татарстанцев, в военно-морской флот — 13%, ракетные войска стратегического значения — 10%, воздушно-космические силы — 8%, воздушно-десантные войска части спецназначения — 8%, части национальной гвардии — 7%, 12-е главное управление минобороны — 3%, другие подразделения — 6%.
Отправки призывников со сборного пункта начнутся 18 апреля.
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