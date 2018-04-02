В ходе весеннего призыва Татарстан направит в войска более 3000 человек

Все новобранцы на сборных пунктах будут обеспечиваться банковскими и персональными электронными картами, а также комплектом повседневной формы одежды, соответствующим роду и виду войск Вооруженных Сил РФ Военный комиссариат Республики Татарстан в ходе весенней призывной кампании направит на военную службу более 3000 новобранцев. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар региона Сергей Погодин «В осенний призыв через наши призывные комиссии пройдут более 18000 человек, из них более 3 тыс. — будут отправлены в войска, — сказал военком. — При этом по 15 новобранцев отправятся для прохождения военной службы в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации». Все молодые люди на сборных пунктах будут обеспечиваться банковскими и персональными электронными картами, а также комплектом повседневной формы одежды, соответствующим роду и виду войск Вооруженных Сил РФ. Первая отправка новобранцев из Татарстана в воинские части состоится 18 апреля.