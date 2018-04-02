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Российские ракетные учения не пугают Минобороны Эстонии
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Российские ракетные учения не пугают Минобороны Эстонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 2 апр — РИА Новости. Канцлер Минобороны Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что не стоит слишком беспокоиться из-за российских учений средств противовоздушной обороны Военно-морского флота в Балтийском море, сообщает Sputnik Эстония.
"Само по себе это не вызывает озабоченности. Разумеется, мы очень внимательно следим за всеми учениями, которые проходят на суше, на море и в воздухе", — сказал Всевиов.
При этом он отметил, что за последние двадцать лет подобные учения будут проведены «впервые так близко к границам НАТО».
Всевиов напомнил, что военные учения не запрещены, но существует целый ряд правил, которые должно соблюсти проводящее их государство.
"Россия ответила на эти правила. Как положено, сообщила о территории их проведения", — пояснил он.
Министерство обороны Латвии также признало, что по международным договорам Россия имеет право на проведение подобных учений. Депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс призвал не бояться «русских учений», хотя заметил, что «Россия далеко не самая маленькая страна в мире и могла бы найти место для маневров на своей территории».
Россия планирует проводить тренировочные запуски ракет с 4 по 6 апреля в Балтийском море недалеко от берегов Латвии, Польши и Швеции, о чем заранее проинформировала эти страны.
Агентство гражданской авиации Латвии (АГА) в ответ на просьбу Москвы согласилось на время учений частично закрыть воздушное пространство республики, где будут проводиться запуски ракет.
Директор АГА Марис Городцов пояснил, что закрытие воздушного пространства является стандартной процедурой, когда об этом просят военные специалисты, однако до сих пор подобного в Латвии не происходило.
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