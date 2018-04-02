Ещё
Ракету «Сармат» планируют поставить на боевое дежурство в 2021 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ракету «Сармат» планируют поставить на боевое дежурство в 2021 году 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Бросковые испытания ракеты продолжатся в 2018 году, а летные испытания ракеты должны начаться в конце текущего — в начале следующего года.
Баллистическую ракету «Сармат» планируют поставить на вооружение в 2021 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на консультанта командующего Ракетными войсками стратегического назначения, экс-начальника главного штаба РВСН РФ генерал-полковника в отставке Виктора Есина.
«С 2021 года можно ожидать развертывание этого комплекса в РВСН», — сказал Есин.
К концу 2020 года планируется завершить летные испытания, после чего изделие будет принято на вооружение.
Есин подчеркнул, что характеристики ракеты «Сармат» значительно выше, чем у «Воеводы». В частности, речь идет о возможности прорыва противоракетной обороны, как современной, так и перспективной.
Ранее в ходе своего обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин представил видео испытаний ракеты «Сармат».
ТК «Звезда»: последние новости
Завершена подготовка к параду Победы шеренг и парадных рот в пунктах постоянной дислокации воинских частей ЦВО Не имеющий аналогов в мире: кадры испытаний новой российской противоракеты Воздушно-космические силы выполнили испытательный пуск модернизированной противоракеты системы ПРО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве11
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России455
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля104
Россия испытала новую противоракету287
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»350
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:00
МЦК перевезло более 10 млн пассажиров в марте
Новости Москвы
02:55
В Москве внезапно наступит май
Погода Новости Москвы
03:37
Картонного Слуцкого посадили в автозак
Политика
03:02
Жириновский приветствовал отставку Тулеева
Политика
03:11
Москва направила ОЗХО 13 вопросов по делу Скрипалей
Политика
02:07
Генконсульство РФ в Сиэтле закрыто
В мире Политика
06:59
РФ представит ОЗХО «ясное предложение» по делу Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение