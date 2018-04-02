Ракету «Сармат» планируют поставить на боевое дежурство в 2021 году 

Бросковые испытания ракеты продолжатся в 2018 году, а летные испытания ракеты должны начаться в конце текущего — в начале следующего года.
Баллистическую ракету «Сармат» планируют поставить на вооружение в 2021 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на консультанта командующего Ракетными войсками стратегического назначения, экс-начальника главного штаба РВСН РФ генерал-полковника в отставке Виктора Есина.
«С 2021 года можно ожидать развертывание этого комплекса в РВСН», — сказал Есин.
К концу 2020 года планируется завершить летные испытания, после чего изделие будет принято на вооружение.
Есин подчеркнул, что характеристики ракеты «Сармат» значительно выше, чем у «Воеводы». В частности, речь идет о возможности прорыва противоракетной обороны, как современной, так и перспективной.
Ранее в ходе своего обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин представил видео испытаний ракеты «Сармат».