«Рособоронэкспорт» организует российскую экспозицию на FIDAE 2018

«Рособоронэкспорт» организует российскую экспозицию на Международной выставке военной и авиационно-космической техники FIDAE 2018, которая пройдет с 3 по 8 апреля в Сантьяго.

Главой объединенной делегации Госкорпорации Ростех и «Рособоронэкспорта» назначен заместитель начальника Департамента оборонных технологий и космоса спецэкспортера Станислав Андруковский.

«Рособоронэкспорт рассматривает латиноамериканский регион как один из важных и перспективных для развития военно-технического сотрудничества. Сегодня мы взаимодействуем по различным проектам для всех видов вооруженных сил, в том числе ведем активное сотрудничество в области модернизации и переоснащения военно-воздушных сил стран региона», — сообщил Станислав Андруковский.

Он также отметил, что предлагаемые заказчикам российские образцы авиационной техники полностью адаптированы к эксплуатации в климатических условиях стран Латинской Америки.

Наиболее перспективными для рынка этого региона из представляемых образцов считаются многоцелевые истребители Су-30 различных модификаций, многофункциональные истребители МиГ-29М/М2, учебно-боевые самолеты Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ, боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, легкие многоцелевые вертолеты «Ансат» и Ка-226Т, а также многоцелевые вертолеты типа Ми-17.

В частности, популярность вертолетов типа Ми-17 во многом определяется их высокой транспортной производительностью. Многие страны Латинской Америки уже оценили эффективность применения этих вертолетов в труднодоступных горных районах с перепадами высот и температур воздуха, а также в условиях пылевых образований без снижения ресурсов основных агрегатов.

Всего на выставке FIDAE 2018 «Рособоронэкспорт» продемонстрирует более 200 образцов вооружения и военной техники российского производства. Кроме того, в ходе выставки планируется насыщенная деловая программа с представителями ряда стран региона по перспективным направлениям сотрудничества в сфере космической техники и объектов космической инфраструктуры.