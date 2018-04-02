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На Воронежском мехзаводе проверили двигатели для ракет «Протон-М» и «Союз»
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На Воронежском мехзаводе проверили двигатели для ракет «Протон-М» и «Союз» 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
Воронежский механический завод завершил проверку 58 двигателей для ракет-носителей «Протон-М» и 16 двигателей для ракет-носителей семейства «Союз», которые были переданы предприятию для перепроверки в 2017 году, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Испытания последних двух партий двигателей будут проведены в ближайшее время, после чего они будут направлены заказчикам.
«На ВМЗ, как и на других предприятиях ракетного двигателестроения, проведена серьезная работа по повышению качества выпускаемых изделий. Жестко контролируется соблюдение требований системы менеджмента качества. Кроме того, закуплено новое оборудование, которое позволяет снизить риски, связанные с человеческим фактором на производстве, — отметили в пресс-службе ведомства. — На пусках, осуществленных в 2017 и начале 2018 года, все двигатели ВМЗ отработали без замечаний».
Напомним, решение о том, что двигатели для ракет-носителей «Протон-М», выпущенные в 2015-2016 гг., и для ракет «Союз» необходимо проверить, было принято год назад. Поводом послужил инцидент, когда в небе над Тувой взорвалась ракета «Союз-У», которая несла космический корабль «Прогресс МС-04» с грузом для Международной космической станции. В результате были перенесены ближайшие запуски к МКС. Вскоре «Роскосмос» вернул на завод все двигатели для «Протонов-М». Решение было принято после огневых испытаний. Выяснилось, что при производстве двигателя второй ступени использовался припой, который не соответствует конструкторской документации.
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