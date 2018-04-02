На Воронежском мехзаводе проверили двигатели для ракет «Протон-М» и «Союз»

Воронежский механический завод завершил проверку 58 двигателей для ракет-носителей «Протон-М» и 16 двигателей для ракет-носителей семейства «Союз», которые были переданы предприятию для перепроверки в 2017 году, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Испытания последних двух партий двигателей будут проведены в ближайшее время, после чего они будут направлены заказчикам.

«На ВМЗ, как и на других предприятиях ракетного двигателестроения, проведена серьезная работа по повышению качества выпускаемых изделий. Жестко контролируется соблюдение требований системы менеджмента качества. Кроме того, закуплено новое оборудование, которое позволяет снизить риски, связанные с человеческим фактором на производстве, — отметили в пресс-службе ведомства. — На пусках, осуществленных в 2017 и начале 2018 года, все двигатели ВМЗ отработали без замечаний».