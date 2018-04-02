Контр-адмирал назвал усиление подводного флота США политической риторикой

США планируют усилить подводный флот. В скором времени Вашингтон собирается строить по три новых субмарины типа «Вирджиния» в год. С такими словам выступил помощник главы ВМС по исследованиям, разработке и приобретению Джеймс Гейтс. По его словам, сейчас США устойчиво производят по две подлодки в год. Как подчеркнул помощник главы ВМС, американские лидеры уже давно предсказали дефицит атакующих субмарин в середине 2020-х годов и необходимость опередить Россию Китай , сообщает The National Interest

Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН заявил, что и у США, и у России нет никаких проблем для наращивания производства подлодок.

«Будет ли это реализовано, поживём — увидим. С точки зрения возможности наращивания мощностей здесь проблем никогда не существовало ни у нас, ни у США. Непреодолимых технологических проблем не существует», — убеждён контр-адмирал.

Американская подлодка поплатилась за отработку «удара по России» В то же время Всеволод Хмыров отметил, что в данном случае вопрос усиления подводного флота является политическим.

«Мы опять с вами пытаемся обсудить то, что находится в сфере политической риторики. С другой стороны, это разговор с налогоплательщиком по поводу скорости или путей финансирования программ, которые стояли», — подчеркнул эксперт.

Напомним, «Вирджиния» — многоцелевые атомные подлодки четвёртого поколения. Они необходимы для борьбы с субмаринами на глубине или для проведения прибрежных операций. Данный тип субмарин имеет необитаемые подводные аппараты, палубное крепление для контейнера или сверхмалой подводной лодки и шлюзовую камеру для легководолазов. Сейчас построено 15 таких субмарин.