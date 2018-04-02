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Военные инженеры завершили на Южном Урале работы по разрушению льда на малых реках
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Военные инженеры завершили на Южном Урале работы по разрушению льда на малых реках 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Подрывы льда на затороопасных участках позволяют защитить от ледохода мосты, а также предотвратить подтопление населенных пунктов в Челябинской области.
Сводный отряд инженерной бригады и танковой дивизии Центрального военного округа завершил противопаводковые работы на малых реках Южного Урала.
Работы по разрушению льда проводились на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак в Челябинской области. Саперы выполнили в общей сложности около 20 групповых подрывов льда на затороопасных участках протяженностью около 4 тыс. м, израсходовав свыше 2 тонн тротила. Выполненные мероприятия на протяжении нескольких лет позволяют защитить от ледохода мосты, а также предотвратить подтопление населенных пунктов в Челябинской области.
Ранее военнослужащие Центрального военного округа взорвали лед на реке Бия в Алтайском крае, защитив от паводка 15 поселков. Всего для борьбы с кризисными ситуациями на Урале, в Поволжье и Сибири Центральный военный округ подготовил группировку сил и средств в составе 27 подрывных групп, восьми эвакуационно-спасательных команд и четырех понтонных подразделений. В готовности к применению находится транспортная авиация.
Действия военнослужащих координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, дежурная смена которого ведет круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, взаимодействует с региональными властями и подразделениями МЧС России.
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