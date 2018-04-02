Военные инженеры завершили на Южном Урале работы по разрушению льда на малых реках

Подрывы льда на затороопасных участках позволяют защитить от ледохода мосты, а также предотвратить подтопление населенных пунктов в Челябинской области

Сводный отряд инженерной бригады и танковой дивизии Центрального военного округа завершил противопаводковые работы на малых реках Южного Урала.

Работы по разрушению льда проводились на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак в Челябинской области. Саперы выполнили в общей сложности около 20 групповых подрывов льда на затороопасных участках протяженностью около 4 тыс. м, израсходовав свыше 2 тонн тротила. Выполненные мероприятия на протяжении нескольких лет позволяют защитить от ледохода мосты, а также предотвратить подтопление населенных пунктов в Челябинской области.

Ранее военнослужащие Центрального военного округа взорвали лед на реке Бия в Алтайском крае , защитив от паводка 15 поселков. Всего для борьбы с кризисными ситуациями на Урале, в Поволжье и Сибири Центральный военный округ подготовил группировку сил и средств в составе 27 подрывных групп, восьми эвакуационно-спасательных команд и четырех понтонных подразделений. В готовности к применению находится транспортная авиация.