Стала известна дата первого плавания китайского авианосца собственного производства

Тестовое плавание китайского авианосца Type 001A состоится в конце апреля в Бохайском заливе.

Как пишет газета South China Morning Post со ссылкой на военные источники, власти КНР проведут торжественную церемонию к первому плаванию, потому что Type 001A — первый авианосец, который был полностью спроектирован и построен в Китае.

Отмечается, что тестовый рейс корабля состоится 23 апреля, накануне 69-й годовщины основания ВМС народно-освободительной армии Китая.

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Справка «СП»

Type 001A станет вторым авианосцем в составе ВМС КНР и первым, который спроектировали и построили в Китае.

Спуск авианосца на воду состоялся 26 апреля прошлого года. При этом сам корабль был заложен в ноябре 2013 года, однако Минобороны КНР официально подтвердило факт строительства нового авианосца только в январе 2016 года. На борту корабля могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).

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