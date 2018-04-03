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Стала известна дата первого плавания китайского авианосца собственного производства
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Стала известна дата первого плавания китайского авианосца собственного производства 

Свободная пресса 39 минут назад
Фото: Военное обозрение
Тестовое плавание китайского авианосца Type 001A состоится в конце апреля в Бохайском заливе.
Как пишет газета South China Morning Post со ссылкой на военные источники, власти КНР проведут торжественную церемонию к первому плаванию, потому что Type 001A — первый авианосец, который был полностью спроектирован и построен в Китае.
Отмечается, что тестовый рейс корабля состоится 23 апреля, накануне 69-й годовщины основания ВМС народно-освободительной армии Китая.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Китай успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли
Справка «СП»
Type 001A станет вторым авианосцем в составе ВМС КНР и первым, который спроектировали и построили в Китае.
Спуск авианосца на воду состоялся 26 апреля прошлого года. При этом сам корабль был заложен в ноябре 2013 года, однако Минобороны КНР официально подтвердило факт строительства нового авианосца только в январе 2016 года. На борту корабля могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).
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