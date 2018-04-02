Военная академия МТО отметила 118 -летие со дня образования

Торжественное построение началось с выноса боевого знамени академии.

Сегодня на строевом плацу состоялось торжественное построение личного состава в честь 118-й годовщины со дня образования Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва.

Торжественное построение началось с выноса боевого знамени академии. Обращаясь к личному составу с приветственным словом начальник академии генерал-лейтенант Андрей Топоров подчеркнул, что академия, начавшая свою славную историю 31 марта 1900 года с впервые созданного военно-учебного заведения тыла «Интендантский курс» на сегодняшний день, является признанным флагманом подготовки высококвалифицированных специалистов для всех родов войск.

Затем военнослужащих поздравил помощник начальника академии по работе с верующими иерей Олег Алексеев , пожелав личному состава духовной крепости и помощи Божией в службе и учебе.

После этого состоялось награждение офицеров личного и переменного состава академии.