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Военная академия МТО отметила 118 -летие со дня образования
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Военная академия МТО отметила 118 -летие со дня образования 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжественное построение началось с выноса боевого знамени академии.
Сегодня на строевом плацу состоялось торжественное построение личного состава в честь 118-й годовщины со дня образования Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва.
Торжественное построение началось с выноса боевого знамени академии. Обращаясь к личному составу с приветственным словом начальник академии генерал-лейтенант Андрей Топоров подчеркнул, что академия, начавшая свою славную историю 31 марта 1900 года с впервые созданного военно-учебного заведения тыла «Интендантский курс» на сегодняшний день, является признанным флагманом подготовки высококвалифицированных специалистов для всех родов войск.
Затем военнослужащих поздравил помощник начальника академии по работе с верующими иерей Олег Алексеев, пожелав личному состава духовной крепости и помощи Божией в службе и учебе.
После этого состоялось награждение офицеров личного и переменного состава академии.
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