Учебный корабль «Перекоп» направился в Эгейское море через Босфор и Дарданеллы

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Учебный корабль «Перекоп» с курсантами Морского корпуса Петра Великого вошел в черноморскую зону проливов Босфор и Дарданеллы по пути из Севастополя во Владивосток . Об этом журналистам сообщил официальный представитель ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало

"Вечером 2 апреля корабль завершит прохождение проливов и выйдет в Эгейское море. На борту корабля находятся свыше 200 курсантов второго и четвертого курса Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого). Двухмесячный дальний поход с Черноморского на Тихоокеанский флот начался 1 апреля", — сказал Дыгало.

Перед выходом из Севастополя готовность корабля к длительному пребыванию в море проверил заместитель главкома ВМФ вице-адмирал Александр Федотенков . Командиром похода и руководителем морской практики курсантов назначен начальник Военно-морского института контр-адмирал Владимир Соколов

"В ходе двухмесячной практики перед курсантами штурманского факультета четвертого курса стоит задача получить допуск к самостоятельному несению штурманской вахты, а курсантам второго курса необходимо закрепить на практике теорию кораблевождения, включая астронавигацию", — отметил Дыгало.