В войсках Восточного военного округа началась контрольная проверка за зимний период обучения

Военнослужащие проверяемых соединений и воинских частей выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения военной техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке.

Со 2 апреля в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) под руководством исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Александра Чайко началась контрольная проверка за зимний период обучения с проведением зачетных занятий.

В управлении Восточного военного округа было сформировано более десяти специальных рабочих групп, которые возглавили командующие объединениями, начальники родов войск, служб и управлений округа.

В ходе контрольных занятий будет проверено состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, состояние материально-технического обеспечения.

Военнослужащие проверяемых соединений и воинских частей выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения военной техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке.

Контрольные занятия по предметам обучения пройдут на полигонах и в пунктах дислокации войск округа на острове Сахалин, Камчатском, Хабаровском, Приморском, Забайкальском краях, Республике Бурятия , Амурской и Еврейской автономной областях.

Оценку боеспособности соединения и воинские части округа получат по результатам тактических учений различного уровня.

Особое внимание будет привлечено к проверке воинских частей и подразделений, претендующих на присвоение почетного наименования «Ударные».