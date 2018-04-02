Ещё
В войсках Восточного военного округа началась контрольная проверка за зимний период обучения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В войсках Восточного военного округа началась контрольная проверка за зимний период обучения 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие проверяемых соединений и воинских частей выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения военной техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке.
Со 2 апреля в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) под руководством исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Александра Чайко началась контрольная проверка за зимний период обучения с проведением зачетных занятий.
В управлении Восточного военного округа было сформировано более десяти специальных рабочих групп, которые возглавили командующие объединениями, начальники родов войск, служб и управлений округа.
В ходе контрольных занятий будет проверено состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, состояние материально-технического обеспечения.
Военнослужащие проверяемых соединений и воинских частей выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения военной техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке.
Контрольные занятия по предметам обучения пройдут на полигонах и в пунктах дислокации войск округа на острове Сахалин, Камчатском, Хабаровском, Приморском, Забайкальском краях, Республике Бурятия, Амурской и Еврейской автономной областях.
Оценку боеспособности соединения и воинские части округа получат по результатам тактических учений различного уровня.
Особое внимание будет привлечено к проверке воинских частей и подразделений, претендующих на присвоение почетного наименования «Ударные».
ТК «Звезда»: последние новости
На российской военной базе в Армении начались двусторонние тактические учения Не имеющий аналогов в мире: кадры испытаний новой российской противоракеты Конференцию по безопасности в Москве посетят 30 министров обороны - Шойгу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому29
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России472
Тест: Знаете армейский жаргон?27
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан72
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»353
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:36
Гробы показались после провала грунта в Туле
Происшествия Общество
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение