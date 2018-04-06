В Сахалинской области мотострелки ВВО уничтожили десант условного противника

В ходе учений военнослужащие отработали задачи по ведению обороны на нескольких стратегических направлениях, предотвратив попытку высадки морского и воздушного десанта.

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения сразу на нескольких учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Сахалинской области , состоялись тактические учения с мотострелковыми подразделениями объединения округа.

Военнослужащие отработали задачи по ведению обороны на нескольких стратегических направлениях, предотвратив попытку высадки морского и воздушного десанта условного противника.

Так, в ходе этапа боевой стрельбы мотострелки поразили мишени, имитирующие легкобронированную и живую силу условного противника, из вооружения танков Т-72, самоходных пушек «Гиацинт-С» и гусеничных транспортерах.

Расчеты зенитных самоходных установок «Шилка» отработали задачи по уничтожению вертолетов условного противника, осуществляющих высадку и огневую поддержку десанта.

Всего к мероприятиям боевой подготовки было привлечено около 650 военнослужащих, задействовано до 100 единиц военной и специальной техники.