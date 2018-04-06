Ещё
В Сахалинской области мотострелки ВВО уничтожили десант условного противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сахалинской области мотострелки ВВО уничтожили десант условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учений военнослужащие отработали задачи по ведению обороны на нескольких стратегических направлениях, предотвратив попытку высадки морского и воздушного десанта.
В рамках контрольной проверки за зимний период обучения сразу на нескольких учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Сахалинской области, состоялись тактические учения с мотострелковыми подразделениями объединения округа.
Военнослужащие отработали задачи по ведению обороны на нескольких стратегических направлениях, предотвратив попытку высадки морского и воздушного десанта условного противника.
Так, в ходе этапа боевой стрельбы мотострелки поразили мишени, имитирующие легкобронированную и живую силу условного противника, из вооружения танков Т-72, самоходных пушек «Гиацинт-С» и гусеничных транспортерах.
Расчеты зенитных самоходных установок «Шилка» отработали задачи по уничтожению вертолетов условного противника, осуществляющих высадку и огневую поддержку десанта.
Всего к мероприятиям боевой подготовки было привлечено около 650 военнослужащих, задействовано до 100 единиц военной и специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Завершились полевые выходы с войсковыми разведчиками ЗВО Российские корветы-невидимки оснастят флотилией беспилотников Воздушные бои и фигуры высшего пилотажа: в ВВО проходит окружной этап «Авиадартс-2018»
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине угрожают взорвать Крымский мост333
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах32
Малышева оправдалась за скандал с собаками615
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова5
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным528
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение