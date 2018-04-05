Ещё
Учения с десантно-штурмовыми подразделениями разведки ВВО впервые прошли в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учения с десантно-штурмовыми подразделениями разведки ВВО впервые прошли в Приморье 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
ВЛАДИВОСТОК, 5 апреля. /ТАСС/. Учения с десантно-штурмовыми подразделениями разведки Восточного военного округа (ВВО) впервые прошли в Приморье. Военнослужащих подняли по тревоге, они уничтожили командный пункт условного противника. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ВВО.
"В Приморском крае впервые состоялось тактико-специальное учение (ТСУ) с военнослужащими десантно-штурмовых подразделений разведки Восточного военного округа. В ходе учения личный состав десантно-штурмовых подразделений был поднят по учебной тревоге", — говорится в сообщении.
Подразделения разведки на новейших парашютных системах «Арбалет-2» десантировались с вертолетов армейской авиации Ми-8амтш с высоты около 2 тыс. м на ограниченную площадку приземления. На одном из полигонов округа в Приморье они вышли в район ведения разведки, организовали засады и уничтожили «вражеский» командный пункт.
На учениях военнослужащие десантно-штурмовых подразделений разведки выполнили еще ряд специальных задач.
ТАСС: последние новости
Шойгу: нагнетание ситуации на Корейском полуострове может привести к войне Генсек ОБСЕ: разногласия между РФ и США по миссии ООН в Донбассе велики, но преодолимы Пожарные провели учения в аэропорту Саранска, который примет болельщиков на ЧМ-2018
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение298
На пляже Таиланда нашли «Чужого»24
Австрия объяснила отказ высылать дипломатов РФ2
Рудковская опозорила Плющенко31
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений314
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение