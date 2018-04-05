Мотострелковые подразделения ВВО отработали корректирование огня РСЗО «Град» по позициям условного противника

Одним из усложняющих факторов для ведения стрельбы стали естественные погодные условия, в момент выполнения огневых задач на полигоне наблюдался порывистый ветер со скоростью около 12 метров в секунду.

Хабаровском крае на учебно-тренировочном комплексе Князе-Волконский состоялось тактико-специальное учение с мотострелковыми подразделениями соединения Восточного военного округа по управлению огнем артиллерии.

Были отработаны задачи по наведению мотострелковыми подразделениями, находящимися в обороне, расчетов реактивных систем залпового огня «Град» по целям, имитирующим группу танков и пехоты условного противника в наступлении.

Артиллеристы вели огонь на расстояние от 13 до 15 км по заданным координатам, в том числе часть целей оказались внезапными, расчеты РСЗО в сжатые сроки проводили расчеты, наводили орудия и корректировали огонь.

Одним из усложняющих факторов для ведения стрельбы стали естественные погодные условия –— в момент выполнения огневых задач на полигоне наблюдался порывистый ветер со скоростью около 12 метров в секунду.