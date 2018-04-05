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Мотострелковые подразделения ВВО отработали корректирование огня РСЗО «Град» по позициям условного противника
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Мотострелковые подразделения ВВО отработали корректирование огня РСЗО «Град» по позициям условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Одним из усложняющих факторов для ведения стрельбы стали естественные погодные условия, в момент выполнения огневых задач на полигоне наблюдался порывистый ветер со скоростью около 12 метров в секунду.
В Хабаровском крае на учебно-тренировочном комплексе Князе-Волконский состоялось тактико-специальное учение с мотострелковыми подразделениями соединения Восточного военного округа по управлению огнем артиллерии.
Были отработаны задачи по наведению мотострелковыми подразделениями, находящимися в обороне, расчетов реактивных систем залпового огня «Град» по целям, имитирующим группу танков и пехоты условного противника в наступлении.
Артиллеристы вели огонь на расстояние от 13 до 15 км по заданным координатам, в том числе часть целей оказались внезапными, расчеты РСЗО в сжатые сроки проводили расчеты, наводили орудия и корректировали огонь.
Одним из усложняющих факторов для ведения стрельбы стали естественные погодные условия –— в момент выполнения огневых задач на полигоне наблюдался порывистый ветер со скоростью около 12 метров в секунду.
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